O Tribunal de Justiça Paulista negou pedido de um grupo musical para que a cantora Ivete Sangalo não utilize a expressão “Ivete Clareou” em sua turnê de cinco capitais, em homenagem à cantora Clara Nunes, que faleceu em 1983. Para o autor da ação, o nome viola o direito sobre marcas “Grupo Clareou” e “Do nada clareou”, que foram registradas no Inpi – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com vigência até 2035.\nEm grau de recurso, o grupo tentou impedir o nome pela cantora, mas segundo o relator não há indícios de confusão, até porque o nome Ivete vem antes do nome “clareou”, configurando um elemento distintivo relevante. Com isso, foi negada a antecipação de tutela requerida, mas foi ressalvado que, no mérito, ainda será julgado de forma colegiada. (Processo 2256807-51.2025.8.26.0000).