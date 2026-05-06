No último dia 25 o Centro Universitário do Estado do Pará – Cesupa, promoveu o desligamento de dois estudantes do curso de Direito que foram envolvidos em ataque com arma de choque contra um morador de rua. Tudo acontece bem em frente à sede da instituição.\nDepois de um processo administrativo disciplinar, a instituição resolveu afastar os estudantes. Por imagens que circularam nas redes sociais dá para ver os meliantes correndo em direção à vítima, que caminhava de costas. Em dois momentos eles acionam uma arma de choque contra o mendigo, que não tinha como se defender, enquanto os gajos morriam de rir. O Ministério Público disse que adotará as medidas cabíveis e que a atitude pode configura o crime de lesão corporal, com agravantes.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.