O Tribunal do Júri de Irecê/BA absolveu um homem que foi acusado de tentar matar o próprio genro depois que descobriu que ele agredia a esposa, sua filha, e que estava grávida. Os jurados rejeitaram as acusações e entenderam que a sova foi pedagógica.\nA tentativa de homicídio alegada foi também rejeitada, assim como sequestro e cárcere privado, além de porte ilegal de arma. O sogro foi assistido pela Defensoria Pública e não negou as acusações, admitindo ter levado faca e chicote ao encontro e afirmou que agiu para dar uma lição no violento e covarde genro, dizendo que a intenção não era matá-lo.\nConsta que o sogro levou o genro até uma área de roça, onde o rendeu com faca e arma de fogo. Depois disso, o amarrou e o agrediu como forma de vingança por ter descoberto que ele praticava violência doméstica contra sua filha, que estava grávida.