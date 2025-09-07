Numa sessão do Tribunal do Júri em São José do Norte/RS um promotor de Justiça será investigado porque teria dito que o réu, um negro, não teria cometido os crimes se tivesse recebido chibatadas quando mais jovem. A manifestação foi formalmente consignada em ata.\nO Ministério Público gaúcho confirmou a abertura da investigação e declarou que a Corregedoria ficará encarregada da apuração. O réu, no caso, era acusado de tentativa de feminicídio e homicídio, tendo sido condenado a 28 anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio, tendo rejeitado a acusação de tentativa de feminicídio. O número do processo não foi divulgado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.