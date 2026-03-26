Se você perguntar ao ChatGPT qual é o melhor advogado em sua área na cidade e se o seu nome apareceu não foi por acaso, pois a IA consultou centenas de fontes, cruzou informações e decidiu que é você, e não a concorrência, o melhor a ser recomendado. Mas, se o seu nome não apareceu, é porque você não foi considerado relevante para aquela recomendação.\nIsso se chama “indicação artificial”. A Rockham, agência especializada em marketing jurídico, estuda esses padrões desde que as inteligências artificiais se popularizaram. Ou seja, para entender como a IA escolhe quem recomendar, é preciso, primeiro, entender como o Google escolhe quem aparece, afinal a lógica de um nasce da lógica do outro.\nQuando se pesquisa, por exemplo, “advogado trabalhista” em São Paulo, os primeiros resultados são de anúncios pagos. Fazer o escritório aparecer sem pagar pelos cliques é o que o mercado chama de SEO (Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca). O trabalho do SEO é justamente o de posicionar um escritório nos resultados que o Google considera confiáveis.