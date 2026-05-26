O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) emitiram nota pública de repúdio contra charge publicada na Folha de S. Paulo no sábado, 9, utilizando-se a imagem de uma lápide com a frase “vidinha mais ou menos, até perdê-la junto dos penduricalhos”, ironizando a remuneração da magistratura depois da redução dos chamados “penduricalhos”, valores acima do teto constitucional.\nHouve comoção no meio jurídico por conta da charge, que coincidiu com a morte da juíza Mariana Francisco Ferreira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aos 34 anos, por complicações decorrentes a um procedimento médico realizado para engravidar, na véspera do Dia das Mães. As entidades consideraram que a charge ultrapassou os limites da crítica ao desrespeitar um momento de luto vivido pela magistratura. Obviamente que o jornal não relacionava a charge à morte da juíza.