A Riachuelo vai indenizar uma consumidora em R$ 10 mil por danos morais e restituir R$ 1.899 depois de entregar celular diferente do adquirido e não resolver a situação por mais de um ano. Essa decisão é do TJSP, que entendeu que a empresa não apresentou provas capazes de afastar sua responsabilidade.\nA cliente comprou um celular Samsung e, depois de quatro dias, informou ter recebido outro produto, da marca Multilaser. Fotos foram apresentadas, além de outros documentos, para confirmar a versão, mas nada foi feito pela Riachuelo. Em primeira instância, constatou-se a falha do serviço, além do dever de ressarcir e pagar os danos morais.\nA empresa disse que o produto correspondia ao que a cliente comprou, além de ter pedido a redução do valor da condenação. A relatora entendeu que a consumidora conseguiu provar os fatos que alega, mas a empresa não foi capaz de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dela. Por fim, a decisão foi mantida. (Processo 1009971-77.2024.8.26.0704).