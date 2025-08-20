O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a Igreja Universal do Reino de Deus por um esquema de pirâmide financeira de um investidor que perdeu R$ 150 mil num golpe. Ele moveu ação judicial contra o responsável pelo esquema e a igreja citada. Ele investiu em criptoativos, mas descobriu que era um esquema fraudulento de pirâmide financeira.\nRevelou-se que o golpista havia doado mais de R$ 72 milhões à Igreja Universal, valores que eram produto de atividades ilícitas. A instituição reconheceu ter recebido as doações, mas que não sabia da origem criminosa do dinheiro. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância contra a Universal, por não haver provas de sua participação.\nEm recurso, o investidor conseguiu convencer a Corte da responsabilidade da Igreja Universal, tendo o relator aplicado a teoria da cegueira deliberada ao caso, em que a ignorância intencional sobre uma ilicitude não pode eximir a responsabilidade.