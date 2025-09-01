O Conselho Nacional de Justiça autorizou a contratação pelos cartórios extrajudiciais, de mediadores e conciliadores que estejam regularmente cadastrados nos Núcleos Permanentes de Mediação e Conciliação (Nupemecs) dos tribunais ou que sejam autorizados pela Corregedoria-Geral da Justiça.\nEssa decisão foi uma resposta a uma consulta e estabelece critérios legais, requisitos de qualificação e limitações à atuação simultânea desses profissionais no Poder Judiciário e nas serventias extrajudiciais. Essa consulta foi formulada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e tratava da possibilidade jurídica de contratação, por serventias extrajudiciais, de mediadores judiciais vinculados ao Nupemec do Tribunal de Justiça local.\nDecidiu-se, ainda, que os conciliadores não poderão atuar simultaneamente no Nupemec e em cartório extrajudicial e que tenham concluído a capacitação específica em métodos consensuais de solução de conflitos. Caso o curso tenha sido financiado com recursos públicos, o delegatário deverá arcar com o reembolso do investimento, sendo também responsável por supervisionar a qualidade do serviço prestado. (Processo 0001530-92.2025.2.00.0000).