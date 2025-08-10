O juízo do Juizado Especial Cível de Goiânia/GO julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais feito por uma condômina contra o condomínio em que mora. Para o juízo, não houve comprovação de ato ilícito por parte da administração condominial.\nA mulher alegou que o seu veículo sofreu avarias enquanto estava estacionado na garagem do condomínio e que registrou boletim de ocorrência, comunicando ao síndico, que informou a indisponibilidade das imagens de segurança, alegando que as câmeras estavam inoperantes ou que as gravações só podiam ser autorizadas por ordem judicial.\nO condomínio negou a responsabilidade por danos causados a terceiros e disse que o regimento interno o isenta de ressarcir prejuízos ocorridos nas áreas comuns e disse que a autora não apresentou provas. O juízo concordou com o condomínio e disse que o regimento é claro a esse respeito, citando ainda jurisprudências do STJ e do TJGO.