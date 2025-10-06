O STF, por sua 2ª Turma, formou maioria para manter prisões preventivas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, bem como do empresário Maurício Camisotti. O relator, ministro André Mendonça, foi acompanhado pelos ministros Fachin e Nunes Marques.\nAs prisões haviam sido decretadas pelo relator no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura fraudes bilionárias em descontos indevidos em benefícios do INSS. O ministro Gilmar Mendes declarou-se impedido de participar do julgamento.\nO tal “Careca” é apontado como facilitador do esquema e utilizar empresas para intermediar recursos e associações de aposentados e pensionistas, desviando valores que depois eram repassados a pessoas ligadas às entidades ou a servidores do INSS. Segundo a Polícia Federal, ele recebeu cerca de R$ 53 milhões dessas associações e repassou mais de R$ 9 milhões a agentes relacionados ao Instituto.