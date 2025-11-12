Uma calcinha foi encontrada no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim/ES e uma música sertaneja foi inspirada no episódio, o que viralizou nas redes. O áudio é de autoria desconhecida e circula em grupos de WhatsApp, com mais de três minutos. O caso levou o Judiciário a abrir apuração interna.\nO fato ocorreu no último dia 29, quando servidoras encontraram a calcinha usada no chão de uma sala do Núcleo de Audiências de Custódia do Fórum. O juiz coordenador do núcleo considerou grave o caso e pediu registros de entrada no prédio e às imagens das câmeras de segurança. Aguardemos as conclusões.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.