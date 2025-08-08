A 2ª Vara do Trabalho de Santos/SP condenou um posto de combustível a indenizar uma frentista obrigada a usar calça legging durante o trabalho e lidar com cantadas e ofensas de clientes e até mesmo por parte do empregador, que foi acusado de prática de assédio sexual e abuso do exercício do poder diretivo e coação.\nO juízo considerou que houve grave constrangimento, atingindo a honra da funcionária, além de sua privacidade, vez que a vestimenta foi recomendada com o intuito de realçar os seus atributos físicos e explorar a sensualidade da mulher junto ao público masculino.\nUma testemunha disse que o empregador só contratava “mulheres bonitas” que não podiam usar outro traje que não o exigido pela empresa. Havia até ameaça de multa e ordem de que “voltassem para suas casas” caso vestissem outras roupas. A mulher disse que chegou a receber vídeo pornográfico do patrão. O valor indenizatório arbitrado foi de R$ 23.240. O processo tramita em segredo de Justiça.