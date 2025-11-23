O Tribunal Paulista condenou um fotógrafo a três anos, dez meses e vinte dias de reclusão em regime inicial semiaberto depois que vendeu serviços de vídeo e foto, mas que não foram entregues, embora tenha continuado a firmar contratos mesmo depois do reiterado descumprimento das obrigações pela empresa.\nConsta que ele firmou diversos contratos entre 2014 e 2018, para registrar casamentos e, por isso, recebeu pagamentos integrais e não entregou o material, chegando a um número de 60 prejudicados. Ficou configurado o dolo eventual, vez que o responsável pelas vendas continuou a firmar contratos, mesmo não os cumprindo. (Processo 1500376-91.2019.8.26.0309).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.