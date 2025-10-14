O STF reconheceu repercussão geral (Tema 1.426) sobre o debate a respeito da possibilidade de os estados autorizarem a caça de espécies exóticas invasoras dentro dos seus respectivos territórios. Tudo reside na validade da lei estadual 17.925/20 do Estado de São Paulo, que sancionou medidas de controle populacional e manejo de animais classificados como invasores e prejudiciais ao meio ambiente, à saúde pública e à agricultura.\nNa ação, movida pelo partido Avante, o TJSP declarou a inconstitucionalidade da palavra “invasoras”, dizendo ter havido excesso na competência estadual e uma transgressão ao princípio da separação de Poderes. Assim, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo interpôs recurso ao Supremo, tendo o ministro Flávio Dino como relator, que enfatizou a relevância social, econômica e jurídica do tema, já que implica em definição dos limites da atuação dos estados no controle de espécies. O julgamento ainda não tem data definida. (RE 1.430.827).