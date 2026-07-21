No Fórum de Ponta Grossa/RS um cachorro da raça Golden Retriever vem auxiliando e contribuindo para tornar menos difícil o momento em que as vítimas de violência precisam prestar depoimento. O cão, chamado Teddy, participa uma vez por semana de audiências envolvendo crianças, adolescentes e mulheres que relatam situações traumáticas.\nNo Fórum o cachorro tem até crachá com a inscrição “cão de assistência judiciária”. Durante o depoimento Teddy permanece próximo à vítima em uma cadeira reservada ao lado dela. No caso de crianças, elas brincam com ele antes da audiência e voltam a interagir com o animal após a oitiva.\nA ideia é do advogado Renato Aparecido Borges, tutor do animal. Ele diz que Teddy começou a frequentar o Fórum ainda filhote e hoje integra a rotina de algumas audiências. Ele relata que a interação com o cão ajuda na construção de vínculos entre vítimas e equipe forense. Em um desses eventos, a vítima se emocionou ao ter o cachorro ao seu lado, pois o seu companheiro também havia agredido o seu animal de estimação. Quando percebeu o choro, Teddy se aproximou e a acolheu, em uma cena que marcou os presentes. Um verdadeiro “cãolaborador”.