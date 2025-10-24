O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região condenou uma empresa a indenizar um ex-funcionário por danos morais em razão de bullying que sofreu a vítima no ambiente laboral, por conta de suas características físicas, especificamente a coloração avermelhada da pele, barba e cabelos ruivos.\nO valor ínfimo de 3 mil reais foi arbitrado. O trabalhador, que trabalhou em marmoraria, disse que era alvo de ofensas e constrangimentos públicos relacionados à sua aparência física, por ser ruivo. Foram apresentadas provas, como inscrições nas pedras de mármore, cujas fotografias detectaram frases como “vermelho”, “xá de mula” e “chupa-cabra”. O número do processo não foi divulgado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.