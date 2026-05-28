O processo de recuperação judicial da SAF Botafogo foi deferido pela Justiça do Rio de Janeiro e marca o início da reestruturação financeira da sociedade anônima responsável pela gestão de futebol do clube. Assim, ficam suspensas ações de cobrança, execuções, bloqueios, penhoras e outras constrições patrimoniais contra a empresa.\nFoi fixado, ainda, marco inicial na recuperação judicial, dia 21 de abril de 2026 passado, sendo que os créditos com fatos geradores anteriores a esse dia ficam submetidos a processo de reestruturação. A dívida da empresa é de aproximadamente 2,5 bilhões de reais, dos quais 1,28 bilhão estariam diretamente sujeitos à recuperação judicial.\nParte do agravamento foi atribuído ao americano John Textor, controlador da SAF. Problemas enfrentados pelo Lyon, na França, clube também gerido pelo americano, impactaram diretamente no caixa do Botafogo. Terá um prazo de 60 dias para apresentar plano de recuperação. (Processo 3071097-93.2026.8.19.0001).