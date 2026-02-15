O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio de determinação do ministro Alexandre de Moraes, devem prestar informações sobre dispositivo legal que institui premiação em dinheiro a policiais civis em operações que resultem na chamada “neutralização de criminosos”.\nO citado dispositivo autoriza um adicional remuneratório variável entre 10% e 150% do salário, incluindo situações de vitimização em serviço, apreensão de armamento pesado ou uso restrito e a chamada neutralização de suspeitos durante operações policiais. Esse trecho chegou a ser vetado pelo governador, alegando inexistência de dotação orçamentária, mas, depois, o veto foi derrubado pela Assembleia, com apoio da liderança do governo na Casa.\nEssa é a chamada “gratificação faroeste”, não sendo inédita no Estado, já que vigorou medida semelhante entre 1995 e 1998, mas que foi interrompida pela Assembleia Legislativa depois de denúncias por prática de extermínio e estímulo à letalidade policial. (ADIn 7.921).