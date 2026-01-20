O que uma prisão não pode fazer por alguém? Jair Bolsonaro, vejam só, surpreende o mundo ao solicitar ao ministro Alexandre de Moraes autorização para ser incluído no programa de remição de pena por meio de leitura de livros. O pedido será apreciado pelo relator.\nSendo deferido, ele poderá reduzir a pena por meio de leituras de livros e elaboração de resenhas, conforme as regras do sistema penitenciário do Distrito Federal. O preso pode produzir resenhas de até 12 obras por ano, ou seja, média de uma por mês, com abatimento de quatro dias de pena para cada livro aprovado na avaliação.\nHá uma lista prévia de obras, entre as quais estão os títulos: “Ainda estou aqui”, de Marcelo Rubens Paiva, “Democracia”, de Phillip Bunting, e “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski. Vejamos como se sairá o ex-presidente. Quem sabe tome gosto pela literatura e perceba que tentativa de golpe não compensa?