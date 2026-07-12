Juiz de Panorama/SP condenou uma mulher por injúria racial depois que ela enviou áudio por meio de WhatsApp com ofensa à origem nordestina da atual esposa do seu ex-marido. Nas mensagens ela chama a vítima de “mulher magra que veio do Nordeste passando fome e hoje está gorda nas suas custas, essa macumbeira”. Disse, ainda, que “esse povo do Nordeste só vem para cá caçar uma besta para encostar”.\nO juiz entendeu que as falas não configuraram meras ofensas pessoais, mas preconceito de procedência nacional. Ela foi condenada a dois anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de dez dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito, ou seja, prestação de serviços à comunidade e pecuniária de dois salários-mínimos, em favor de entidade beneficente a ser definida pelo juízo da execução, além de indenização mínima de três salários-mínimos por danos morais em favor da vítima. O juiz poderia, também, ter imposto a obrigação pedagógica de a condenada ouvir, duas vezes por dia, músicas de Luiz Gonzaga para aprender a respeitar a cultura nordestina.