O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condenou um homem a indenizar uma trabalhadora, vítima de investidas de conotação sexual e tentativa de beijo forçado no ambiente de trabalho. A indenização foi arbitrada em R$ 7 mil.\nA autora disse ter sofrido contatos físicos indesejados, comentários de teor sexual e uma tentativa de beijo forçado por parte de um colega insistente. Afirmou que comunicou o fato à encarregada, lavrou boletim de ocorrência e apresentou mensagem para comprovar o fato.\nUma testemunha disse que presenciou as investidas do assanhado colega, inclusive situações em que a vítima chorava, mas nenhuma providência foi tomada pela empresa. Por tudo isso, o colegiado manteve a decisão de primeira instância e a tentativa de beijo saiu cara. (Processo 0011845-63.29023.5.15.0007).