O Tribunal Superior do Trabalho afastou a reintegração de um bancário demitido depois de concluir que transtornos psiquiátricos, ainda que graves, não ensejam presunção automática de dispensa discriminatória. O homem disse que foi dispensado quando ainda realizava tratamento para síndrome do pânico, anorexia nervosa, hipotensão e transtorno de ansiedade.\nDisse que sofreu preconceito em razão de sua condição. Em primeira instância o juiz entendeu que houve discriminação e determinou a reintegração do empregado. O TRT da 17ª Região manteve essa decisão, mas no TST considerou-se “ausente prova de que a rescisão do contrato de trabalho decorreu de discriminação em razão de doença estigmatizante, afasta-se a presunção prevista na súmula 443 e, por consequência, o direito à reintegração”. (Processo 0000722-16.2020.5.17.0008).