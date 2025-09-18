O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a conduta de receber auxílio emergencial e fazer doação eleitoral são incompatíveis e, portanto, justifica a continuidade de ação penal para apurar eventual crime de estelionato. Com isso, foi dado provimento a recurso do Ministério Público para autorizar a medida judicial, que havia sido trancado pelo TRF 1.\nPara o Ministério Público, porém, a conduta de quem doa eleitoralmente depois de ter pedido auxílio emergencial configura o crime do art. 171, do Código Penal, que é aquele cometido em detrimento de assistência social ou beneficência. O Relator do caso entendeu que a atitude configura possível fraude de recursos públicos para fins diversos, pois não justifica uma pessoa fazer doações para campanhas eleitorais quando está precisando de dinheiro para necessidades básicas. (REsp 2.205.460).