O Tribunal de Apelação de Roma, Itália, marcou para hoje uma audiência para tratar do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli. Ela foi presa no mês passado, em Roma, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo temido Alexandre de Moraes.\nEla possui dupla cidadania e, por isso, se mandou para a Itália, na esperança de ser acolhida pelos patrícios. Ela foi condenada aqui por dez anos ao ter contratado um hacker para invadir o sistema eletrônico do CNJ e emitir um falso mandado de prisão contra o próprio Moraes. Imbecilidade completa. O Brasil requereu a sua extradição, mas essa decisão cabe à Justiça italiana. Aguardemos.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.