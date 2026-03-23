A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, criticou a controvérsia que chegou à Corte, cujo recurso discutia atraso de cerca de três horas no pagamento de lance em leilão judicial. Segundo a julgadora, processos desse tipo não deveriam chegar ao STJ: “Tenho certeza de que um processo desse jaez, em qualquer tribunal do mundo, não seria aceito no tribunal superior”, concluiu.\nPara a ministra, o STJ não deveria dedicar seu tempo para discussões dessa natureza, diante do grande volume de processos bem mais relevantes. “Estamos aqui, cinco ministros, com o acervo que temos, para discutir se três horas de diferença no horário do depósito justificariam a nulidade da arrematação”, reclamou. “Temos que ter mais critérios em admitir alguns recursos. Estamos gastando horas e horas de trabalho em processos que não vão resolver nada”, frisou. (REsp 2.196.945).