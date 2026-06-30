O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve condenação de influenciadora digital ao pagamento de quatro mil reais e retratação pública depois de ofender uma médica veterinária durante disputa relacionada à devolução de um cão da raça buldogue inglês encontrado na rua. A Corte entendeu que o uso das redes sociais para atacar a profissional e incentivar seguidores a se manifestarem contra ela configurou abuso de direito.\nTudo começou em Juiz de Fora/MG, depois que a veterinária encontrou o animal em via pública, o qual apresentava ferimentos e sinais de desidratação, quando foi acolhido pela profissional que atuava como voluntária na proteção dos bichos. Depois disso ela anunciou na internet com o objetivo de encontrar o tutor do cão.\nA influenciadora, então, se apresentou como a dona do cachorro, tendo a veterinária adotado medidas para confirmar se ela era mesmo a tutora, antes de efetuar a devolução. A influenciadora, que mantém 41 mil seguidores, não gostou e a veterinária alega que foi acusada de roubo e alvo de ofensas, tendo o número do seu telefone sido divulgado nas redes, além de receber mensagens agressivas da influencer.