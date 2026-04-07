A Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro determinou a internação de dois adolescentes que foram pegos atacando uma capivara na Ilha do\nGovernador, na Zona Norte da capital carioca. Os outros seis adultos presos na ocasião foram levados à audiência de custódia.\nO grupo cercou o animal e passou a agredi-lo com pedaços de madeira e barras de ferro, causando graves ferimentos, tendo sido as imagens registradas por testemunhas e câmeras de segurança, o que permitiu a identificação dos meliantes capivarianos.\nOs adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores e os adolescentes devem responder por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. Segundo um veterinário, o animal apresentou traumatismo craniano, edemas e sangramento nasal, mas evoluiu com melhora clínica ao longo da madrugada.