Juliana Santiago, professora de Direito, morreu no último dia 6 depois de ter sido atacada a facadas por um aluno dentro da sala de aula de uma faculdade particular de Poto Velho/RO, cujo nome é João Junior, tendo sido contido por outro estudante e preso em flagrante, sendo o caso investigado como feminicídio.\nO réu afirmou que um dia antes do ataque a professora lhe presenteou com um doce de amendoim acompanhado da faca que foi utilizada no crime, dentro da faculdade. Ela foi atingida na região torácica com duas perfurações nos seios. Foi socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital.\nCosta que João Junior manteve relacionamento amoroso com a vítima e teria ficado abalado com o afastamento dela e descobrir que Juliana havia retomado contato com o ex-companheiro. Ele esperou ficar sozinho com ela na sala de aula para discutir o relacionamento, mas disse que foi tomado de muita raiva, momento em que desferiu o ataque criminoso.