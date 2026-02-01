A promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Maria Sant’Anna Vaz, disse por meio de redes sociais que foi vítima de assédio e racismo enquanto se exercitava na orla de Salvador, o que teria ocorrido no último dia 19, quando ela e uma amiga faziam aquecimento para uma corrida.\nNesse momento, um homem se aproximou por trás proferindo obscenidades e passou a caminhar ao lado das duas. Ela disse que decidiu confrontá-lo, momento em que o assédio assumiu teor racista. “Você é preta e não vai aceitar um elogio meu? Qual é o problema em fazer um elogio?”, disse o homem.\nEla pediu para que ele se afastasse, mas o assédio e racismo continuaram por cerca de sete minutos, com o agressor murmurando ameaças, até desferiu um soco numa lixeira fixada em um poste na via pública. A vítima é autora dos livros “A Justiça é uma mulher negra” e “Cotas raciais”.