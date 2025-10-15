O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, anunciou na sessão do último dia 9 a sua aposentadoria da Corte. Em um discurso emocionado, ele, que presidiu a Casa nos últimos dois anos, fez um balanço da sua trajetória e agradeceu aos colegas e servidores, destacando o desejo de viver “um pouco mais da vida que me resta”.\nEle disse que foi um privilégio servir ao país, que “foram tempos de imensa dedicação à causa da Justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao País, retribuindo o muito que recebi, sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo”, disse.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.