O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo decadencial para anular um negócio jurídico praticado com dolo pelo mandatário é de quatro anos, contados a partir da conclusão do ato. Assim, a Corte reconheceu que uma mulher ainda poderia pedir a anulação da venda de uma casa feita por pessoa que, embora tivesse procuração, agiu contra a sua vontade e sem poderes para tal fim.\nDepois que a mulher se separou do marido, a autora da ação deu procuração a uma pessoa para que esta cuidasse da escritura pública referente à meação da casa adquirida durante o casamento. Em 2014 essa procuradora transferiu poderes ao ex-marido da autora, que vendeu o imóvel para a própria procuradora por apenas um centavo.\nApós três anos a outorgante da procuração ingressou com ação para anular a venda da casa e o seu pedido foi acolhido em primeira instância, havendo divergência apenas quanto ao prazo decadencial. Para o Juízo de primeiro grau, é de quatro anos, a contar do dia em que o negócio foi realizado. Para o Tribunal de Justiça Paranaense, o prazo seria de dois anos, conforme art. 179 do Código Civil, a contar da data que se tomou conhecimento do fato.