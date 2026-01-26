O ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reconheceu Ivo e André Herzog, filhos do jornalista morto durante a ditadura militar, Vladimir Herzog, como anistiados políticos. Foram concedidas, ainda, indenização de R$ 100 mil a cada um.\nO Instituto Vladimir Herzog reconheceu o ato como marco relevante no processo de justiça de transição. Mais um passo no reconhecimento das graves violações cometidas durante a ditadura militar e de seus efeitos prolongados sobre as famílias das vítimas.\nVladimir Herzog foi assassinado em 1975, nas dependências do DOI-Codi, e simbolizou a violência institucionalizada do regime autoritário contra defensores da democracia, da liberdade de expressão e dos direitos humanos.\nO reconhecimento dos filhos como anistiados políticos foi seguido a um pedido oficial de desculpas do Estado, afirmando-se que a violência política produz efeitos intergeracionais. O próprio Herzog foi considerado anistiado político em 2025, com medidas reparatórias concedidas à sua companheira, Clarice Herzog.