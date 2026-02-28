Foi anulado o julgamento do ex-policial Eduardo José de Andrade depois de ele ameaçar a magistrada presidente do Júri e também os jurados durante a sessão, no último dia 12, em São José do Rio Preto/SP. Ele era julgado pelo assassinato de Tiago de Paula, de 32 anos, morto a tiros em novembro de 2022, no município de Cedral/SP.\nDurante o seu interrogatório, o réu disse que havia matado, sim, e que não se arrependia, acrescentando que quando saísse da prisão iria continuar matando e, em seguida, passou a intimidar diretamente os jurados, mencionando o julgamento anterior em que havia sido condenado. Ele disse: “Eu vou cortar a cabeça de um por um. Vou mandar na casa deles no dia que eu sair daqui”.\nPara a juíza ele disse: “Eu vou cortar a cabeça da doutora Glaucia, porque eu tenho autorização para fazer isso”. Diante disso, a julgadora interrompeu a sessão e questionou os jurados sobre a possibilidade de continuidade, mas um deles informou não se sentir apto a permanecer, tendo sido encerrada a sessão e, consequentemente, a anulação do Júri. Não há data definida para novo julgamento. O número do processo não foi divulgado.