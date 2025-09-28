O Tribunal Paulista confirmou decisão de primeiro grau e determinou que uma madrasta pague aluguel aos seus enteados se quiser permanecer residindo no imóvel da família. O valor corresponderá a 75% do valor determinado durante o cumprimento de sentença.\nConsta que a mulher manteve união estável com os pais dos três autores da ação e residiu no apartamento da família até o falecimento do companheiro. Porém, o imóvel não era de propriedade do falecido, tendo sido partilhado entre os filhos em razão da morte da mãe dos requerentes, antes mesmo do início da união estável.\nPara o relator, no caso não se aplica o direito real de habitação, uma vez que o falecido não possuía a propriedade exclusiva do imóvel durante a união estável com a segunda companheira. O voto foi acompanhado por unanimidade. (Processo 1012159-10.2014.8.26.0020).