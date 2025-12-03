O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, divulgou nota no último domingo afirmando a “perplexidade” ante a demora do Poder Executivo em encaminhar ao Legislativo a mensagem indicando o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para a Corte Suprema.\nPara ele, essa demorar sugere tentativa de interferência no cronograma definido pelo Senado para a análise e votação da indicação. Alcolumbre, na verdade, está inconformado pela não indicação do seu candidato, Rodrigo Pacheco, também senador. Ele está chateado com Lula, por ter indicado Messias, o famoso “Bessias” de Dilma Rousseff. Mas a indicação é prerrogativa exclusiva do presidente da República.\nCabe ao Senador promover a sabatina do indicado e, por enquanto, o Governo está com medo de que o indicado por Lula não consiga os votos necessários, por isso está demorando a enviar a mensagem. Coisas da nossa pequena República, onde os interesses pessoais se sobrepõem aos da coletividade.