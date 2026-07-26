Marco Antônio de Sousa é advogado e acusa policiais militares de agredi-lo depois de um agente questionar a validade de sua carteira digital da OAB durante uma ocorrência em Ribeirão Preto/SP. A PM nega a agressão e diz que o profissional desacatou os policiais e resistiu à abordagem.\nConsta que o causídico foi chamado para acompanhar familiares de uma pessoa abordada pelos agentes. O agredido diz que tudo começou quando ele mostrou a carteira digital e o policial exigiu que fosse a carteira física. A ocorrência envolvia suspeita de receptação e adulteração de peças de motocicletas.\nTeve início uma discussão e o advogado reconhece que no momento de alteração chamou o policial para o tapa, para que resolvessem a questão “como homens”. Ele diz que foi cercado e agredido com socos e pontapés e o seu filho de 22 anos, que o acompanhava, também foi agredido. Ele diz que foi arrastado, algemado e mantido no chão por cerca de 40 minutos. A OAB disse que a carteira é válida e que vai apurar o caso.