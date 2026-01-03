A Justiça do Distrito Federal concedeu medida protetiva de urgência em favor de uma criança de 4 anos que foi agredida por um servidor da Controladoria-Geral da União. O nome do animal é David Cosac Junior, que era namorado da mãe do menino.\nA decisão proíbe qualquer tipo de contato do servidor com a criança, por qualquer meio ou comunicação, além de fixar a distância mínima de 300 metros. Foi vendado, ainda, o acesso do agressor ao condomínio onde a criança reside com a mãe, medida que foi adotada para preservar a integridade física e psicológica da pequena vítima.\nO caso repercutiu após imagens mostrar o monstro agredindo a criança e a ex-namorada no estacionamento de um prédio em Águas Claras/DF, na noite de 7 de dezembro. Foi determinada pelo presidente Lula a abertura imediata de processo interno para apurar os fatos e responsabilizar Cosac. Ele foi afastado de suas funções e proibido de ingressar nas dependências do órgão. (Processo 0728181-64.2025.8.07.0020).