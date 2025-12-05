A Advocacia-Geral da União realizou no último dia 24, em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e as Procuradorias-Gerais dos Municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, o 1º Encontro Regional da Advocacia Pública Negra, o que ocorreu no auditório da instituição carioca.\nO objetivo foi discutir meios de fomentar acesso, permanência e ascensão de pessoas negras na advocacia pública brasileira. O documento emitido após o evento destaca a relevância de uma maior pluralidade racial na advocacia pública, que tem como fim precípuo aumentar a qualidade das instituições e atender melhor a população brasileira, cuja maioria é de pretos e pardos.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.