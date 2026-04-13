Fabiani Marques Zouki é advogada e, nas horas vagas, costuma injuriar pessoas. Ela chamou um funcionário do Burguer King de “macaco sujo” e, pelas doces palavras foi implicada no crime de injúria racial e pagará indenização de 8 mil reais, além de cumprir medidas educativas previstas em ajuste com o Ministério Público Paulista.\nNuma unidade da rede em Moema, Zona Sul da capital, a advogada estava completamente alterada (devia estar com muita fome) e, além disso, embriagada, quando passava pelo drive-thru. Durante a confusão o funcionário disse que se revoltou e desferiu um soco no retrovisor do carro da mulher.\nEle e outros quatro funcionários teriam sido vítimas de ofensas da advogada, o que, em parte, foi registrado em vídeo por testemunhas e circulou nas redes sociais. Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia, indiciada por embriaguez ao volante e injúria racial. O número do processo não foi divulgado.