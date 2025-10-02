O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve sentença que condenou um homem por divulgar mensagem em grupo de WhatsApp imputando ao antigo empregado do condomínio a prática de crime de estelionato. A Corte entendeu que essa imputação, sem provas, violou os direitos de personalidade.\nO autor da ação trabalhava como porteiro no condomínio em questão, mas foi demitido após decisão em assembleia. O réu, então, redigiu e divulgou no grupo de aplicativo o documento em que questionava a legalidade da demissão do autor e solicitava a devolução dos valores pagos. Segundo alega, o réu sugeriu a prática de crime de estelionato em conluio com o condomínio.\nO relator, então, reconheceu o nexo causal entre a conduta e o dano causado, uma vez que o autor foi ofendido moralmente. O réu disse que se tratou de mero desabafo “diante da falta de transparência e que não ultrapassou os limites da liberdade de expressão, mas tal alegação não foi reconhecida e a sentença foi mantida para condenar o divulgador da mensagem a pagar o valor de R$ 7 mil. (Processo 0743260-77.2024.8.07.0001).