O ambiente de trabalho pode contribuir para a doença adquirida de um funcionário, razão pela qual a empresa pode ser responsabilizada. Foi com esse entendimento que o TRT da 12ª Região (Santa Catarina) condenou uma a pagar 15 mil de danos morais a empregada que desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada depois de ter sido acusada de copiar documentos sigilosos.\nA mulher disse que foi ameaçada, excluída de reuniões em seu setor, acusada de condutas ilícitas e até teve sua bolsa revistada diante de outros colegas. O seu quadro emocional se agravou e ela buscou um médico, tendo sido afastada pelo INSS por cerca de três meses. Ela afirma que o ambiente hostil contribuiu para o desenvolvimento do seu transtorno.\nEm primeira instância a responsabilidade da empresa foi reconhecida, tendo sido mantida em segunda instância, sendo reconhecido o nexo causal entre a doença adquirida pela empregada e o emprego, ficando evidente que o ambiente de trabalho foi decisivo para agravar o quadro da autora. (Processo 0001653-68.2024.5.12.0056).