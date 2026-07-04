Os pais de uma menina de sete anos que morreu após um vaso sanitária se desprender do piso e se quebrar em uma casa de temporada no litoral catarinense serão indenizados em 80 mil reais pelo proprietário do imóvel. O Juízo da 3ª Vara Cível de Jaraguá do Sul/SC concluiu que houve falha na conservação e na segurança da residência, o que provocou o acidente.\nO fato ocorreu em março de 2024 em residência localizada em Ervino, São Francisco do Sul/SC, quando a menina teria subido na privada para conseguir alcançar o registro do chuveiro para mudar a temperatura. Os estilhaços causaram lesões e ferimentos que levaram à morte da criança.\nO juiz considerou que ainda que o equipamento tenha sido utilizado de forma inadequada pela vítima, ele não deveria ter se desprendido do piso e nem apresentar risco letal dentro de uma residência. Foi reconhecida a culpa concorrente, mas o julgador entendeu que a responsabilidade predominante era do proprietário.