Leonardo Ruffo, procurador do estado de São Paulo, foi preso preventivamente pela Polícia Federal sob a acusação de abuso sexual infantil durante uma investigação para apurar crimes de estupro de vulnerável e posse, compartilhamento e produção de imagens de abuso sexual infantojuvenil pela internet.\nA revista eletrônica Consultor Jurídico divulgou o nome do procurador, que até então era mantido em sigilo e considerado foragido. Sua prisão aconteceu em um hotel situado nas imediações do aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. Segundo a PF há indícios de que ele compartilhava conteúdo de abuso infantil. Confirmou-se, também, que abusou sexualmente de sua filha de oito meses de idade.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.