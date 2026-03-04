Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Mirna de Moura/TJMG )\nO Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua 9ª Câmara Criminal Especializada absolveu, por maioria, um homem de 35 anos que havia sido condenado em primeira instância a 9 anos de prisão por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, que vivia com o casal em Indianópolis, no Triângulo Mineiro.\nOs ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e das Mulheres fizeram críticas a essa decisão, dizendo que o entendimento adotado afronta a lógica de proteção integral assegurada às crianças e adolescentes. O homem foi solto no dia 13 passado. A denúncia é de abril de 2024 contra ele e a mãe da vítima, à época com 12 anos. A genitora foi acusada de conivência, mas também absolvida.\nConsta que a menina morava com o homem, com autorização materna, tendo abandonado a escola. Ele tinha passagem pela polícia por homicídio e tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante no dia 8 de abril de 2024, em companhia da menor, quando admitiu manter relações sexuais com ela.