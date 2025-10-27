O ministro Luís Roberto Barroso, que acaba de se aposentar do STF, concedeu liminar autorizando enfermeiros e técnicos de enfermagem a prestar auxílio na interrupção da gravidez nas hipóteses em que o aborto já é legalmente permitido no Brasil, como quando há risco à vida da gestante, gravidez resultante de estupro e gestação de feto anencefálico.\nEssa decisão será submetida a referendo do Plenário em sessão virtual. Segundo o ministro, a medida não dispensa atendimento médico, mas busca afastar a possibilidade de punição criminal a profissionais de enfermagem. Ele disse existir no país um déficit assistencial e proteção insuficiente que impedem mulheres e meninas de acessarem um direito reconhecido há mais de oito décadas. (ADPFs 989 e 1207).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.