O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que a demora de 47 dias para a conclusão de um reparo de veículo sinistrado não configura dano moral, mas apenas aborrecimento, uma vez que o prazo teria sido razoável diante das circunstâncias, inclusive pela indisponibilidade de peças no mercado.\nUma consumidora ajuizou a ação contra a fabricante do veículo, a concessionária e a seguradora, alegando que a entrega tardia teria causado prejuízos relevantes. O relator do caso reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, mas disse que não houve comprovação do dano moral.\nArgumentou, ainda, que a autora da ação utilizou carro reserva por 15 dias e não demonstrou uso profissional desse veículo. Assim, a Corte, por unanimidade, concluiu que o reparo não superou os limites da razoabilidade e afastou o dano moral, mantendo a sentença, com majoração dos honorários advocatícios. (Processo 0000932-49.2014.8.17.0001).