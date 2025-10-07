Uma instituição financeira indenizará uma funcionária que sofreu assédio sexual. O valor da indenização é de 30 mil reais pelos danos morais que ela sofreu. Essa decisão é da 11ª Vara do Trabalho de Manaus/AM. A mulher disse que sofria o assédio de superiores hierárquicos, incluindo comentários sobre sua aparência, corpo e vestimentas, além de olhares constrangedores, tentativas de toques e convites de cunho sexual.\nUma prova testemunhal constatou que superiores da empregada faziam comentários sobre o corpo dela e que desse “uma voltinha” e que uma vez um deles tentou tocá-la pelas costas. A defesa negou a ocorrência de assédio, mas o julgador não acatou a alegação, reconhecendo a prática dos atos. O número do processo não foi divulgado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.