Uma aluna de escola pública em Praia Grande/SP teve sua reparação por danos estéticos e morais, em razão de ter sido atingida por ácido sulfúrico dentro do estabelecimento de ensino, elevada de R$ 10 mil para R$ 150 mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, montante que deverá ser pago pela Fazenda Pública Paulista.\nA aluna recorreu da sentença e o relator reconheceu o pedido para elevar o valor, alegando princípios da razoabilidade, além da grave lesão sofrida. A vítima tinha 16 anos quando foi atingida por ácido na perna e no quadril esquerdos, em novembro de 2017. Ela sofreu, ainda, problemas psíquicos. O aumento foi muito justo. (Processo 1006929-95.2019.8.26.0477).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.