Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo em 2024, foi condenado a pagar 100 mil por danos morais a Guilherme Boulos, que também era candidato, por divulgar informações falsas e um laudo médico forjado e que o associavam ao uso de cocaína.\nEssa decisão é do Juízo da 10ª Vara Cível de São Paulo, cujo entendimento foi que houve excesso, extrapolando os limites da crítica política e a honra do adversário. Boulos alegou que foi vítima de campanha difamatória conduzida por Marçal, utilizando sua imagem ao uso de cocaína.\nMarçal alegou a velha e previsível liberdade de expressão para se defender, negou ter produzido o documento e que tem direito à crítica política. Nada disso foi acatado pelo Juízo, que condenou o acusado ao pagamento dos cem mil reais por danos morais. (Processo 1067657-59.2025.8.26.0100).